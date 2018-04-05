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04. 05. 2018

Белорусская турфирма после огласки отказалась от туров в Крым

Белорусская фирма Альтонель Тур прекратила организацию поездок на территорию аннексированного Крыма после опубликования этой информации в СМИ. Об этом сообщает Белсат.tv в пятницу, 4 мая.

Отмечается, что страница сайта компании с этим предложением перестала работать, а онлайн-консультант заявила, что рейсы на полуостров через территорию России уже не проводятся.

При этом уточняется, что посетить территорию Крыма предлагают другие белорусские фирмы.

"Как правило, туристические фирмы забывают предупредить клиента, что эти поездки незаконны, и после отдыха у человека могут появиться проблемы с украинскими госорганами. Штраф – до 390 рублей и запрет на въезд в Украину", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Белорусская турфирма после огласки отказалась от туров в Крым

Ранее в МИД Беларуси напомнили своим гражданам, что въезд-выезд в Крым нужно осуществлять лишь с территории материковой Украины.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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