В Чехии заявили, что Новичок тестировали, но не производили

В Минобороны Чехии заявили, что тестировали, но не производили нервно-паралитические вещества, относящиеся к группе Новичок. Об этом сообщается в пятницу, 4 мая, в распространенном в Праге заявлении министерства обороны республики, сообщает ТАСС.

"В целях защиты и безопасности граждан Чехии и эти вещества были включены в тестирования их химических свойств. Точно так же, как и иные боевые отравляющие вещества, например, зарин или табун" - отмечается в документе.

В Минобороны Чехии уточнили, что речь идет о микрограммах нервно-паралитических веществ, относящихся к группе Новичок. На территории страны яды тестируются в ходе испытаний, которые проводятся в целях совершенствования национальной системы противохимической обороны. После завершения опытов они немедленно уничтожаются.

"Речь идет о так называемом микросинтезе [отравляющих веществ], который, согласно международным соглашениям, не считается [их] производством", - подчеркнуло военное ведомство.

В свою очередь МИД Чехии в сделанном в пятницу заявлении отметили, что в стране не проводились опыты с веществом, которым по версии британской стороны были отравлены в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Срипаль и его дочь Юлия.

"Нервно-паралитический яд, который был использован при атаке в Великобритании, обозначается А234. Речь идет об ином варианте [Новичка], с которым проводились исследования в чешском Военно-исследовательском институте в Брно (юго-востоке Чехии)", - говорится в заявлении МИД.

Накануне президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov сообщил, что в Чехии в незначительном количестве производился Новичок.

Ранее президента Чехии обвиняли в госизмене из-за его распоряжение провести расследование после заявления России о том, что Чехия причастна к разработке нервно-паралитического газа Новичок.

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Источник: korrespondent.net