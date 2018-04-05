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04. 05. 2018

Украина упростит въезд для болельщиков на финал Лиги чемпионов

Украина сделает все возможное, чтобы футбольные болельщики попали на финал Лиги чемпонов в Киеве. Они будут пересекать украинскую границу по упрощенной схеме. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал в пятницу, 4 мая.

"Планируется увеличение количества сотрудников на пунктах пропуска. Кроме того, для удобства болельщиков, будет вестись работа по предварительным спискам", – написал Цигикал в Twitter.

Петро #Цигикал: Вболівальники Ліги чемпіонів перетинатимуть кордон за спрощеною процедурою

Україна чекає чемпіонат з футболу. Ми плануємо збільшення кількість співробітників на пунктах пропуску. І для зручності вболівальників, будемо працювати за попередніми списками pic.twitter.com/VTeqeVynGh

— МВС України (@MVS_UA) 4 мая 2018 г.
 
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на стадионе НСК Олимпийский. За трофей сразятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на время проведения финала Лиги чемпионов отели Киева подняли цены в десятки, а некоторые – и в сотни раз. Журналисты составили рейтинг самых жадных отелей.

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Источник: korrespondent.net

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- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
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