Чеченская диаспора нашла вину Найема в конфликте

Представители диаспоры чеченского народа осудили действия участников конфликта с народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко Мустафой Найемом, но усматривают в этой ситуации и вину депутата. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает УНИАН.

Представитель Всеукраинской общественной организации Диаспора чеченского народа Салман Садаев отметил, что нападавшие "получат то, что они заслужили, - как по закону, так и от своих родственников, от родителей".

В то же время он удивился поведению Найема, который "всячески старался раздуть этот конфликт".

"Мало того, что он начал обострять этот конфликт, провоцировать его, кроме этого, он еще позволил себе словесные оскорбления. Народный депутат Мустафа Найем, афганец по национальности, обвиняет чеченцев, называя чеченцев Украины "чурками", - отметил Садаев.

Также он обратился ко всем "лицам, заинтересованным в разжигании этого конфликта"

"Прекратите заниматься ксенофобией, прекратите заниматься разжиганием национальных и религиозных конфликтов в нашем обществе", - сказал Садаев.

В свою очередь, представитель Диаспоры чеченского народа Баймурза Бакашев выразил мнение, что Найему "не надо было конфликтовать так".

"Пропустил бы ту машину", - сказал он и добавил, что "вина есть и той, и этой стороны".

Кроме этого, адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО Диаспора чеченского народа, говоря о происшествии, отметил, что "автомобиль Mercedes Gelandewagen ехал в левом ряду, но поехал прямо… и действительно, он попытался влезть носом между автомобилем Мустафы Найема и впереди идущим автомобилем".

Ищенко добавил, что Найем "преградил дорогу этому автомобилю, поджал его".

"Лично нам непонятно, зачем это сделал Мустафа. Ситуация этого не требовала абсолютно. Ему достаточно было просто проехать прямо и тогда этот автомобиль просто влез бы за ним и продолжил бы свое движение, и ситуация была бы исчерпана", - отметил адвокат.

По словам адвоката, Найем начал открывать двери в рядом идущий автомобиль, выяснять отношения, вытаскивать оттуда человека.

"Есть такое видео, где именно он выходит из автомобиля, именно он первый подходит к водительской двери автомобиля Gelandewagen, и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль", - сказал Ищенко.

Адвокат добавил, что участники конфликта с Найемом были неправы, приняв участие в этом конфликте, и нанеся человеку телесные повреждения.

"Но мы считаем, что, во-первых, человек не должен был провоцировать этот конфликт, создавать его, а во-вторых - создав этот конфликт, нет смысла его в дальнейшем разжигать", - подчеркнул Ищенко.

Он также выразил мнение, что причиной конфликта было не поведение парней на дороге, а то, что Найем преградил им путь и "начал выяснять отношения".

"При этом та лексика, которую он использовал (мы можем судить только со слов участников событий), - она не оставляла выбора. В той ситуации, которая была на тот момент, как только человек вышел из машины и попытался преградить дорогу другому автомобилю, - она уже заведомо была конфликтная. И, по большому счету, невозможно было уже по-другому эту ситуацию разрешить", - сказал адвокат.

Кроме того, добавил он, их сторона считает, что эта ситуация используется депутатом для "самопиара и нагнетания истерии".

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться.

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Источник: korrespondent.net