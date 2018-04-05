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04. 05. 2018

Швейцарский банк заменил сотрудников роботами

В Швейцарии банк St. Galler Kantonalbank в качестве эксперимента заменил сотрудников роботами. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в залах для обслуживания и за кассы финансового учреждения установили пять роботов, которые заменили собой семь сотрудников. Машины общаются с посетителями через специальный интерфейс, способны принимать деньги, вести отчетность и выполнять прочие обязанности банковских работников.

По словам экспертов, роботы не могут ошибиться, также банки экономят на специальном оборудовании, которым пользуются живые сотрудники.

Эксперимент продлится до конца мая, затем банк будет решать, оставить ли роботов на постоянной основе или вернуть людей.

Ранее сообщалось, что группа американских разработчиков из Лаборатории искусственного интеллекта МТИ создала робота-рыбу SoFi, которая может плавать под водой абсолютно самостоятельно, и при этом не пугать морских обитателей.

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Источник: korrespondent.net

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