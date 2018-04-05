Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 22:22
+30°C
Завтра +18°C
+30°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
04. 05. 2018

НАТО: На Донбассе 3-5 тысяч российских военных

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса работают от трех до пяти тысяч российских специалистов в так называемых "местных администрациях". Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел.

"Они (русские – ред.) сохраняют все важные позиции в военной структуре. Они также сохраняют важные посты в местной администрации, и, если прибегать к цифрам, согласно нашим источникам, в этих структурах работает примерно от трех до пяти тысяч российских специалистов", – сказал Павел.

По его словам, Россия существенно поддерживает сепаратистов военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами и всеми материально-техническими ресурсами.

"В принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить", – подчеркнул Петр Павел.

При этом он отметил, что "твердо верит" в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

"Честно говоря, хотя это, вероятно, будет немного отличаться от того, что мы слышим на политическом уровне, я твердо верю в мирное урегулирование конфликта в Донбассе", – резюмировал генерал.

Ранее Петр Павел заявил, что в НАТО не укрепляли бы военное присутствие на восточном и южном фланге, если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину.

Ранее чешский генерал признал, что отношения НАТО и России значительно ухудшились и возобновление сотрудничества состоится только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.