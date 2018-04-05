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04. 05. 2018

КНДР вернулась в один часовой пояс с Южной Кореей

КНДР вернулась к единому времени с Южной Кореей. Об этом сообщило северокорейское информационное агентство KCNA в пятницу, 4 мая.

Отмечается, что Северная Корея, по указу президиума Верховного народного собрания, синхронизировала свое время с южнокорейским и перевела часы на 30 минут вперед в ночь на 5 мая, которое уже наступило в стране.

"Восстановление времени – это первый практический шаг, сделанный после исторической третьей встречи между КНДР и Южной Кореей на высшем уровне для ускорения процесса объединения Севера и Юга и трансформации их различий в общие вещи", – говорится в сообщении.

КНДР отменила стандартное время и перевела стрелки на 30 минут назад в августе 2015 года. Тогда власти страны утверждали, что это сделано на устранение последствий колониального правления Японии.

Напомним, 27 апреля лидеры двух Корей – Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын – провели исторические официальные переговоры. Они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

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Источник: korrespondent.net

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