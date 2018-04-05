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04. 05. 2018

В Крыму продавщиц оденут в пилотки - СМИ

Сотрудницы крымских магазинов с 5 мая будут обслуживать покупателей в головных уборах - пилотках цвета "хаки". Об этом в пятницу, 4 мая, сообщают Вести.

По данным СМИ, акция негласно стартует 5 мая, под нее попадут все работницы крымской торговой сферы, а их насчитывается несколько десятков тысяч.

Один из администраторов магазина рассказал, что распоряжение в рамках рекомендации поступило из городского управления торговли. Однако, что насколько ему известно, инициативу поддерживают все.

Ранее в российском Сургуте накануне празднования Дня Победы в торговых точках появились тапочки с изображением воинов Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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