Сотрудники СБУ допросят бразильца Лусварги

Сотрудник Службы безопасности Украины вышел к националистам, которые привели под здание ведомства сепаратиста бразильца Рафаэля Лусварги, и пообещал допросить его. Трансляцию в пятницу, 4 мая, вело Радио Свобода.

Как сообщила Громадському пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пока трудно сказать, будет ли задержан сепаратист.

"Сейчас Лусварги будет находиться в кабинете следователей, с ним будет проводиться профилактическая беседа. Пока я не могу прогнозировать, какова будет его дальнейшая судьба и будет ли он задержан", - сказала она.

Гитлянская не сказала, есть ли основания для задержания Лусварги.

"Я этого не знаю. Был приговор, но сейчас не могу сообщить, есть ли основания для его задержания. Сейчас наши специалисты будут с ним общаться, опрашивать, после этого будет процессуальное решение. Сейчас я не уполномочена сообщать такие детали", - сказала пресс-секретарь СБУ.

Ранее сообщалось, что на территории бразильского посольства представители националистической организации С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии.

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Источник: korrespondent.net