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04. 05. 2018

Британские истребители перехватили самолет РФ над Черным морем

Британские истребители Тайфун поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 4 мая, Королевскими ВВС Великобритании в соцсети Twitter.

"Истребители Тайфун, размещенные в Румынии, направили в качестве ответной меры на российский самолет Ил-20 Coot (Лысуха по классификации НАТО), который действовал вблизи воздушного пространства НАТО над Черным морем", - отмечается в сообщении.

Ранее российский истребитель Су-30 совершил перехват американского самолета P-8 Poseidon над Черным морем в ноябре 2017 года. Пентагон охарактеризовал действия российской стороны как небезопасные.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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