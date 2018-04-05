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04. 05. 2018

Порошенко ветировал закон о дипслужбе

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый 5 апреля Верховной Радой закон О дипломатической службе. Соответствующий законопроект №7322 в пятницу, 4 мая, возвращено с предложениями главы государства.

Предложения Порошенко на сайте парламента пока отсутствуют.

Напомним, в ноябре 2017 года Петр Порошенко внес в парламент законопроект О дипломатической службе. Документ был отмечен как неотложный и предназначен для внеочередного рассмотрения.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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