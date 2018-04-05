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04. 05. 2018

В Беларуси появились новые священники-капуцины

В Докшицах в Троицком костеле, в котором служат католические монахи-капуцины, 4 мая были рукоположены епископом Рейкьявика (Исландия) Давидом Тенцером два диакона — брат Максим Воронюк из Молодечно (Минско-Могилевская архиепархия) и брат Игорь Колзун из Верхнедвинска ( Витебская епархия).

Путь своего монашеского и священнического призвания оба ново посвящаются священники начали в докшицком капуцынским монастыре, сообщает catholic.by.

Святую мессу возглавил епископ Витебский Олег Буткевич. В начале Литургии участников торжества приветствовал смотритель Белорусской Кустодии братьев меньших капуцинов брат Олег Шенда.

Епископ Давид Тенцер, который из собственного опыта монашеской жизни знает о большом значение сообщества на пути монашеского и священнического призвания, особо подчеркнул, что братья Максим и Игорь, принимая посвящение в один день, и в дальнейшем могут друг друга поддерживать на совместном пути служения Богу и Его народу .

«И тогда, когда в ваших щетине будет больше седины, чем в моей, и даже тогда, когда вы будете подходить к алтарю, кренясь к земле и опираясь на трость, пусть у вас не пропадет способность удивляться тому, что Иисус приходит к человеку» , – обратился к новорукоположенным священникам епископ.

Источник: krynica.info

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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