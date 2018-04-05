На полигоне в Черниговской области погиб военный

В Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

"В результате нарушения мер безопасности получил несовместимые с жизнью травмы военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А", - говорится в сообщении.

По факту гибели солдата назначено служебное расследование.

Напомним, ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.

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Источник: korrespondent.net