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04. 05. 2018

На полигоне в Черниговской области погиб военный

В Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

"В результате нарушения мер безопасности получил несовместимые с жизнью травмы  военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А", - говорится в сообщении.

По факту гибели солдата назначено служебное расследование.

Напомним, ранее в районе Авдеевки погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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