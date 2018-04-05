Авианосная группа США начала наносить удары по ИГ в Сирии



Авианосная группировка США во главе с авианосцем Гарри Трумэн приступила к ударам по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии, сообщает пресс-служба ВМС США.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", –заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входят авианосец класса Нимиц под названием Гарри Трумэн, крейсер Нормандия, четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.

Операции были начаты 3 мая. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.



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Напомним, в конце апреля ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн вошла в акваторию Средиземного моря.

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Источник: korrespondent.net