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04. 05. 2018

Кардинальная смена подхода к КНДР себя оправдала – Трамп


Американский президент Дональд Трамп заявил, что поступил правильно, радикально изменив подход США к решению северокорейской проблемы.

Трамп раскритиковал прежнюю администрацию США, которая, по его словам, боялась отвечать на провокации и агрессивные заявления КНДР, опасаясь спровоцировать ядерную войну.

"Но на самом деле спровоцировать ядерную войну может как раз слабость", – сказал президент США в пятницу, 4 мая.

Напомним, 27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Джэ Ина.

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По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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