В МИД опровергли рост антисемитизма в Украине

Министерство иностранных дел решительно опровергает любые инсинуации и обвинения в якобы увеличении проявлений антисемитизма на территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях. Подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию и в очередной раз бросить на Украину тень антисемитизма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2017 года Национальная полиция разоблачила координированную из России преступную группировку, которая годами совершала нападения на места религиозного паломничества, памятники архитектуры и культовые сооружения, в том числе осуществляла осквернения синагог.

"По данным мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center, уровень антисемитизма в Украине является самым низким в Центрально-Восточной Европе", – отметили в МИД.

В ведомстве также добавили, что "ответ Украины на любую провокацию всегда будет четкой и последовательной: неотвратимость наказания для нарушителей и организаторов; правда и объективные факты для тех, кто проводит политику манипуляций и пропаганды".



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Напомним, ранее в Конгрессе США 56 членов парламента выразили беспокойство по поводу сообщений об "отрицании Холокоста" в Польше и Украине, а также почитанием в Украине "нацистских коллаборационистов".

Источник: korrespondent.net