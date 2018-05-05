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05. 05. 2018

Мадуро изобразили на избирательном бюллетене десять раз

 
Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента, сообщает РИА Новости.
 
Всего в списке на высший пост пятеро кандидатов, их фотографии размещены в бюллетенях столько раз, сколько партий и движений их поддерживали.
 
Действующий президент Николас Мадуро заручился поддержкой 10 партий, второй по популярности – Энри Фалькон с четырьмя портретами. Остальные три кандидата изображены по одному разу.

Мадуро хочет встретиться с Трампом
 
Напомним, прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли в 2013 году. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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