Мадуро изобразили на избирательном бюллетене десять раз

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента, сообщает РИА Новости.

Всего в списке на высший пост пятеро кандидатов, их фотографии размещены в бюллетенях столько раз, сколько партий и движений их поддерживали.

Действующий президент Николас Мадуро заручился поддержкой 10 партий, второй по популярности – Энри Фалькон с четырьмя портретами. Остальные три кандидата изображены по одному разу.



Мадуро хочет встретиться с Трампом

Напомним, прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли в 2013 году. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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Источник: korrespondent.net