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05. 05. 2018

Трамп обсудит с лидером Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном

 
Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
 
"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении Белого дома.
 
Напомним, встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая – начало июня.

Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
 
Президент США считает, что подходящим местом для встречи с лидером Северной Кореи мог бы стать Дом мира в деревне Пханмунджом на границе двух Корей.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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