Пашинян объявил об угрозе "контрреволюции"



Лидер оппозиции Армении кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян заявил об угрозе "контрреволюции"и призвал сторонников к бдительности, передает РИА Новости.

"Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", – заявил политик.



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Напомним, 2 мая в Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути. К вечеру правящая партия согласилась поддержать кандидата в премьер-министры от оппозиции.

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Источник: korrespondent.net