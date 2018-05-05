Мощное землетрясение произошло на Гавайях



Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, сообщает Геологическая служба США.

Толчки зафиксированы вечером 4 мая. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.



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Напомним, ранее при землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

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Источник: korrespondent.net