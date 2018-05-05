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05. 05. 2018

Мощное землетрясение произошло на Гавайях


Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, сообщает Геологическая служба США.

Толчки зафиксированы вечером 4 мая. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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Напомним, ранее при землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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