Адвокат объяснил, зачем Трамп заплатил порноактрисе



Новый юрист президента США Дональда Трмпа Рудольф Джулиани рассказал, что адвокат Трампа Майкл Коэн передал порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, деньги для того, чтобы защитить семью Трампа, передает Washington Post.

По его словам, мера не была связана с тем, что Трамп готовился баллотироваться в президенты.

"Платеж был произведен для того, чтобы защитить семью президента", – заявил адвокат.

Как сообщалось, в 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.

Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.



ФБР обыскало офис адвоката Трампа

Ранее порноактриса Сторми Дэниэлс обратилась в суд со вторым иском против Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net