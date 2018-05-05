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05. 05. 2018

Адвокат объяснил, зачем Трамп заплатил порноактрисе


Новый юрист президента США Дональда Трмпа Рудольф Джулиани рассказал, что адвокат Трампа Майкл Коэн передал порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, деньги для того, чтобы защитить семью Трампа, передает Washington Post.

По его словам, мера не была связана с тем, что Трамп готовился баллотироваться в президенты.

"Платеж был произведен для того, чтобы защитить семью президента", – заявил адвокат.

Как сообщалось, в 2016 году, в разгар избирательной кампании будущего президента, Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом.

Коэн подтвердил, что платил актрисе эти деньги, однако отрицает тот факт, что Трамп вступал в интимные отношения с Дэниэлс.

ФБР обыскало офис адвоката Трампа

Ранее порноактриса Сторми Дэниэлс обратилась в суд со вторым иском против Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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