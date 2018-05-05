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05. 05. 2018

Джон Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана – СМИ


Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз за текущий год встречался с действующим министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Boston Globe со ссылкой на источник.

Отмечается, что Керри и Зариф обсуждали пути сохранения соглашения, однако не уточняется, удалось ли переговорщикам достичь какого-либо прогресса.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране.

США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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