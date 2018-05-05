Джон Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана – СМИ



Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз за текущий год встречался с действующим министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Boston Globe со ссылкой на источник.

Отмечается, что Керри и Зариф обсуждали пути сохранения соглашения, однако не уточняется, удалось ли переговорщикам достичь какого-либо прогресса.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у разведки Израиля есть данные о продолжении ядерной программы в Иране.



США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

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Источник: korrespondent.net