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05. 05. 2018

В Мелитополе школьники на перемене устроили взрыв в парке


В парке Железнодорожников в Мелитополе Запорожской области в пятницу, 4 мая, произошел взрыв, в результате упало дерево, сообщает пресс-служба полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, экстренные службы. Следствием установлено, что взрыв устроили трое подростков 2000, 2001 и 2000 годов рождения во время перемены в своем учебном заведении.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" –сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадавших нет. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Напомним, ранее взрыв прогремел в харьковской многоэтажке.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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