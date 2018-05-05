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05. 05. 2018

В США допросили российского олигарха


В Нью-Йорке федеральные агенты допросили российского бизнесмена, президента фонда Сколково Виктора Вексельберга, сообщает The New York Times.

Отмечается, что чопрос проводился два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка по поручению спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. После того, как Вексельберг сошел с трапа своего частного самолета, агенты задали ему несколько вопросов, а также изучили содержимое его электронных устройств.

Предположительно, спецпрокурора заинтересовало присутствие Вексельберга на церемонии инаугурация президента Дональда Трампа в январе 2017 года.

Трамп: Россия пытается "посеять хаос" в США

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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