Итоги 04.05: Стрельба в Никополе и ДТП в Днепре

В Киеве националисты передали СБУ бразильца, воевавшего за ДНР

Представители националистической организации С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Националисты схватили мужчину на территории бразильского посольства.

Сотрудники СБУ заявили, что допросят бразильца, после этого будет процессуальное решение.

Россия задержала в Черном море украинскоерыболовецкоесудно

Российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы.

Ранее судно ЯМК-0041 неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.

В Госпогранслужбе Украины обвинили в инциденте капитана ЯМК-0041. В ведомстве утверждают, что у судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у команды не было.

Украинские дипломаты расценили инцидент с ЯМК-0041 как узурпацию. Они потребовали от РФ освободить экипаж и судно.

В Никополе на сессии горсовета произошел конфликт со стрельбой

На внеочередной сессии горсовета Никополя Днепропетровской области произошла стрельба.

Конфликт начался в самом начале заседания. Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители Правого сектора, которые выступали с призывами менять власть. В зале начались потасовки.

Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один – в потолок, второй – в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков.

Суд продлил арест Рубану

Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану, обвиняемого в организации покушения на президента Петра Порошенко, продлили арест на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

В Днепре фура с отказавшими тормозами протаранила 13 автомобилей

Масштабное ДТП произошло в Днепр. Фура, груженная металлом, смела парковку возле супермаркета. По предварительной информации, фура ехала вниз по улице Космической, у нее отказали тормоза.

Грузовик влетел на парковку, тараня все на своем пути. В результате аварии сильные повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб человек, еще шесть человек получили ранения.

Газпром уменьшил транзит газа через территорию Украины

За четыре месяца поточного года транзит газа территорией Украины сократился на 9,2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составил 27,7 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м.

Гидрометцентр пообещал украинцам аномально жаркое лето

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

В июне температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса на всей территории страны. В июле ожидается аналогичная ситуация, только на Прикарпатье это отклонение будет еще большим – жарче нормы на 2-2,5 градуса. В августе жарче всего будет в западных областях, на остальной территории страны – до 1,5 градусов выше нормы.

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Источник: korrespondent.net