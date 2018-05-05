От сильной грозы с градом в Канаде погибли два человека

В Канаде два человека погибли в результате гроз с сильными порывами ветра и градом в провинции Онтарио. Еще двое пострадали, около 200 тыс. домов остались без света, сообщает телеканал CTV.

В частности, указано, что при падении дерева в городе Миссиссога погиб один человек, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным телеканала, погибший и пострадавший являются рабочими, которые должны были обрезать верхушки деревьев перед грозой. Сейчас министерство труда Канады расследует этот инцидент.

"Также погиб 50-летний мужчина в городе Гамильтон при попытке убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач. Еще один человек в Торонто получил ранения при падении на него дерева в то время, как он шел по улице", - говорится в сообщении.

Toronto wildin pic.twitter.com/XBWEDIkCEb — LMY (@elvnl) 4 травня 2018 р.

Кроме того, из-за порывов ветра рухнул недостроенный дом в районе Джорджтаун. Также дерево упало на школьный автобус, в котором находилось 27 детей, никто не пострадал.

Полиция рекомендовала жителям оставаться в домах и не пользоваться общественным транспортом.

Напомним, в середине апреля в Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за снегопада и ледяных дождей. Из-за непогоды в городе образовались более 400 аварий, многие учебные заведения и общественные места были закрыты.

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Источник: korrespondent.net