Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 09:51
+19°C
Завтра +18°C
+19°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

Стало известно число самоубийств военных в 2018

С начала 2018 года 33 украинских военных покончили с собой, больше всего случаев зафиксировано в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом со ссылкой на данные ЕРДР заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

"За период этого года, это данные ЕРДР, до сегодняшнего дня покончили с собой 33 военнослужащих. Больше всего - в зоне АТО. Причины разные - от семейных неурядиц до психологического неприятия усталости", - отметил Матиос.

Ранее сообщалось, что более 1000 участников АТО покончили с собой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.