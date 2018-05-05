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05. 05. 2018

На Донбассе из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево

На Донбассе сепаратисты обстреляли 122-мм артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает в субботу, 5 мая, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права, около 20:00 снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево. Снаряды 122-мм орудий оккупантов повредили жилье мирных жителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обстрелянное Зайцево направлены спасатели и восстановительные бригады.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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