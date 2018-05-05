Сутки на Донбассе: ранены трое военных ВСУ

За прошедшие сутки боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения на Донбассе, в результате чего были ранены три украинских военных. Об этом сообщает в субботу, 5 мая, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечено, что в районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка сепаратисты пять раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Раненые эвакуированы в госпиталь и их жизни угроз нет", - доложили в ведомстве.

Там также добавили, что по состоянию на 7:00 пятницы потерь у сил ООС нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты обстреляли 122-мм артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net