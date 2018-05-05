Закон о реабилитации жертв коммунистического режима вступил в силу

В Украине в субботу, 5 мая, вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима. Об этом сообщает Укринформ.

Речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Отмечается, что этот документ в значительной мере восполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлена терминология закона О реабилитации жертв политических репрессий на Украине, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, которые были репрессированы коммунистическим режимом.

Кроме того, нормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предполагает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.

Ранее сообщалось, что президент Польши ветировал закон о снятии званий из военных коммунистов.

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Источник: korrespondent.net