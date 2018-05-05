"Он нам не царь": в РФ протесты перед инаугурацией Путина

В российских городах в субботу, 5 мая, начались протестные акции Он нам не царь, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал Навальный Live, который ведет трансляцию с акции, сообщает Meduza.

"Согласно трансляции, согласованные акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. На момент публикации новости акции начались в Юго-Сахалинске и Иркутске. Запланированы акции в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

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Отмечено, что акции Он нам не царь приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на первомайском митинге задержали 12 человек.

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Источник: korrespondent.net