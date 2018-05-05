Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 11:13
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

"Он нам не царь": в РФ протесты перед инаугурацией Путина

В российских городах в субботу, 5 мая, начались протестные акции Он нам не царь, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на общественно-политический YouTube-канал Навальный Live, который ведет трансляцию с акции, сообщает Meduza.

"Согласно трансляции, согласованные акции прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. На момент публикации новости акции начались в Юго-Сахалинске и Иркутске. Запланированы акции в ряде сибирских городов, в том числе Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

Cмотрите фотогалерею: "Он нам не царь": в РФ протесты перед инаугурацией Путина

Отмечено, что акции Он нам не царь приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, они не согласованы местными властями. В некоторых регионах перед акциями начались задержания активистов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на первомайском митинге задержали 12 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.