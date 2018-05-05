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05. 05. 2018

Москва попросила у НАТО данные об уничтожении запасов Новичка в Чехии

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении чешских запасов нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом РИА Новости сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам представителя МИД, Москва ждет от Альянса официального ответа.

В частности, Россию интересует, кто фиксировал уничтожение Чехией запасов Новичка. Кроме того, в Кремле хотят знать, какие еще стран Североатлантического альянса занимаются исследованиями вещества этого типа.

Ранее в Минобороны Чехии заявили, что тестировали, но не производили нервно-паралитические вещества, относящиеся к группе Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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