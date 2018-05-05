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05. 05. 2018

В Китае микроавтобус упал в реку: погибли восемь человек

На юге Китая в результате падения микроавтобуса в реку погибли восемь человек. Еще один человек пропал без вести, сообщает в субботу, 5 мая, со ссылкой на местные власти Xinhua.

Отмечено, что микроавтобус перевернулся и упал в реку вблизи поселка Шаньтоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны.

По информации властей, все находившиеся в микроавтобусе были пожилыми людьми.

На данный момент спасатели осуществляют поиски пропавшего человека.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный автобус сорвался с обрыва, в результате чего погибли 30 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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