В Житомирской области сотрудники СБУ задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Правоохранители установили, что подполковник полиции обложил данью местных перевозчиков – за то, чтобы им не создавали искусственных помех в транспортировке лесоматериалов через территорию района, каждый бизнесмен должен был платить по 12 тысяч гривен.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра после получения девяти тысяч гривен – второй части взятки. Перед этим оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды в размере три тысячи гривен", – говорится в сообщении.

Операция проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности полиции. В настоящий момент решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции

Как сообщалось, в Киеве налоговик пытался получить взятку размером три тысячи долларов.

Ранее руководитель одного из районов на Волыни был задержан по подозрению в вымогательстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net