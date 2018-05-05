Во Львовской области в поле нашли парализованного литовца

Во Львовской области патрульные в поле обнаружили гражданина Литвы с парализованными ногами, который сказал, что пролежал там несколько дней. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook.

В полиции рассказали, что экипаж, патрулируя на 551 км автодороги Киев-Чоп возле населенного пункта Зубра, остановил нарушителя правил дорожного движения и вдруг в поле заметил неизвестное лицо.

"Мужчина лежал в беспомощном состоянии. 51-летний мужчина при себе имел паспорт гражданина Литвы. Иностранец сообщил, что лежит там три-четыре дня, поскольку не может двигаться, потому что ему парализовало ноги", - говорится в сообщении.

Инспекторы оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. При себе у него не было средств мобильной связи, чтобы кого-то сообщить.

"Он тяжело говорил, потому удалось из объяснений понять, что приехал в Украину к жене. Контактов к ней мужчина не имел. Когда приехали медики, то сразу диагностировали инсульт и забрали его в больницу", - рассказали правоохранители.

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При этом они отметили, что окончательно неизвестно, сколько данный человек пролежал в таком состоянии в поле на жаре, ведь, по словам медиков, ему могло показаться, что это продолжается несколько дней.

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Источник: korrespondent.net