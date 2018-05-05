Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе рабочего визита в Лондон 2-4 мая на встречах с представителями британских компетентных органов рассказывал о создании Антикоррупционного суда в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечено, что визит делегации ГПУ в Великобританию состоялся с целью участия в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия коррупционным явлениям в Украине.

"Распространенный лозунг об отсутствии результатов в сфере преодоления коррупции в Украине не соответствует действительности и не отражает реальную ситуацию в стране", - заявил Луценко на одном из таких мероприятий.

Как сообщается, стороны также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для устранения лазеек коррупции, в частности, на таможне, по естественным монополиям и государственным компаниям.

Cмотрите фотогалерею: Луценко в Лондоне рассказывал об Антикоррупционном суде

Отдельно Генпрокурор остановился на создании и начале функционирования антикоррупционного суда.

"Антикоррупционный суд должен начать свою работу в начале 2019 года", - подчеркнул глава ведомства.

Также украинская делегация обсуждала в Лондоне основные направления реформирования органов прокуратуры, возврат активов, полученных преступным путем, и противодействие киберпреступности.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде в мае.

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Источник: korrespondent.net