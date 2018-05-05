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05. 05. 2018

Под Мариуполем дважды обстреляли пункт пропуска

Вооруженные сепаратисты в субботу, 5 мая, дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт Гнутово, что на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что на КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытие.

"В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали. Работа КПВВ приостановлена. С целью обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия в районе КПВВ "Гнутово" временно введен режим "красный", - сообщили в пресс-центре ООС.

Cмотрите фотогалерею: Под Мариуполем дважды обстреляли пункт пропуска

Как сообщалось, в апреле сепаратисты обстреливали район КПВВ Гнутово из танка.

А в январе текущего года пункт пропуска Гнутово обстреляли из зениток.

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Источник: korrespondent.net

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