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05. 05. 2018

В Полтаве школьников насильно сгоняют на акцию Бессмертный полк

Управление образование Полтавы потребовало от школ "обеспечить явку учеников" на акцию Бессмертный полк 9 мая. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Соответствующее письмо, подписанное заместителем начальника управления образования Наталией Дороховой, пришло в школы города.

В тексте документа говорится, что во время акции школьники в сопровождении учеников должны нести портреты участников Второй мировой войны. Репетиция акции пройдет 7 мая.

 
 

Издание отмечает, что имеет подтверждение по меньшей мере из трех школ города о поступлении такого распоряжения.

После огласки ситуация стала резонансной и вызвала возмущение многих активистов. В частности, Александр Хаджинов на своей странице в Facebook удивляется, почему такие люди занимают государственные должности в Украине.

Отмечается, что данная "просьба" противоречит требованию добровольности участия - одному из основных принципов акции, которая изначально была организована независимыми журналистам в российском городе Томск, а уже потом стала пропагандистским инструментом Кремля.

Впервые такая акция прошла в Полтаве 9 мая 2017 года. В ней также участвовали школьники.

Напомним, в Киеве Корчинский анонсировал акцию Бессмертная дивизия в противовес акции Бессмертный полк.

Напомним, в прошлом году в Николаеве портрет Шухевича несли с Бессмертным полком.

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Источник: korrespondent.net

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