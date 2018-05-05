Виновник смертельного ДТП в Кривом Роге умер

Водитель автомобиля Mazda, по вине которого В Кривом Роге погибли 11 человек, умер в СИЗО. Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

Напомним, 20 апреля суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля. По решению суда мужчина был арестован до 13 июня без возможности внесения залога.

Следственный судья избрал меру пресечения с учетом рекомендаций врачей (у волителя было онкологическое заболевание). В случае, если подозреваемому станет плохо, он должен был находиться в больнице под круглосуточным сопровождением конвоя.

Как сообщалось, 17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса погибли на месте 8 человек. Позже в больнице скончались еще трое. Большинство пострадавших и погибших были работниками АрселорМиттал Кривой Рог.

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Источник: korrespondent.net