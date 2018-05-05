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05. 05. 2018

На турецком курорте утонул в бассейне россиянин

В Турции утонул в бассейне турист из России. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Российская газета со ссылкой на турецкую прессу.

Инцидент произошел в отеле города Кемер. 37-летний россиянин неудачно нырнул и ударился головой о дно бассейна. От полученной травмы он потерял сознание и стал тонуть. Персонал отеля вытащил мужчину и стал делать искусственное дыхание, пока ехала скорая.

Турист был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 2 мая на украинском Прикарпатье погиб турист из Польши. Молния ударила в байдарку, на которой он сплавлялся по реке Прут. А 30 апреля в Карпатах во время восхождения на Говерлу погиб турист из Хорватии.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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