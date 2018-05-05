Порошенко подписал закон о присоединении ОТГ к городам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о добровольном присоединении объединенных территориальных громад (ОТГ) сел и поселков к территориальным громадам городов областного значения (законопроект № 6466).

Об этом сообщает пресс-служба главы государста в субботу, 5 мая.

"Документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов, и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от объединения в одну территориальную громаду будет выигрывать как город-центр, так и села и поселки, которые являются его "спутниками".

"Жителям последних станут доступными более качественные социальные, административные, другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Большие города получают новые территории для развития, в том числе комфортные зеленые жилые районы", – указано в законе.

Верховная Рада приняла данный закон 3 апреля 2018 года.

Напомним, 29 апреля в Украине проходили выборы в 40 объединенных территориальных громадах. По их итогам о своей победе заявили БПП Солидарность и Батькивщина.

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Источник: korrespondent.net