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05. 05. 2018

СБУ не раскроет местонахождение бразильца Лусварги

Служба безопасности Украины не может разглашать нынешнее местонахождение воевавшего на Донбассе на стороне ДНР гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую, в ссуботу, 6 мая.

"Поскольку гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги числится за Павлоградским городским судом Днепропетровской области, то вопрос об изменении меры пресечения может принимать исключительно этот суд, а ходатайство об ограничении свободы бразильца может подать только прокуратура, которая является стороной обвинения", – сказал Гитлянская.

Она отменила, что СБУ уже проинформировала органы прокуратуры относительно обстоятельств, которые необходимо учесть при избрании меры пресечения Лусваргхи.

"Служба безопасности не может разглашать местонахождение Лусваргхи в настоящее время, поскольку это не позволяет украинское законодательство. СБУ приняло все необходимые меры, чтобы это лицо в установленном порядке приняло участие в соответствующем судебном процессе", – сообщила спикер СБУ.

В тоже время как сообщает 112.Украина со ссылкой на прокуратуру Киева, суд перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Лусварги 6 июня на 7 мая.

Напомним, 4 мая на территории бразильского посольства националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии.

В СБУ заявили, что допросят Лусварги, после этого будет процессуальное решение.

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Источник: korrespondent.net

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