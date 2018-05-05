Автокефалия УПЦ: патриарх рассказал о давлении

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встретила патриарха Варфоломея в стамбульском аэропорту и поговорила с ним об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом Супрун написала в своем микроблоге в Twitter.

Вселенский патриарх Варфоломей І заявил, что в этом вопросе чувствует давление от противников идеи автокефалии УПЦ.

"Поблагодарила за поддержку украинского народа. Он рассказал о давлении, которое чувствует от противников идеи автокефалии украинской православной церкви. Впрочем, это не помешает принять правильное решение", – написала Супрун.

В аеропорту Ататюрк, несподівано зустріла Вселенського патріарха Варфоломія. Подякувала за підтримку українського народу. Він розповів про тиск, який відчуває від противників ідеї автокефалії української православної церкви. Втім, це не завадить прийняти правильне рішення 🇺🇦 pic.twitter.com/Jq9L7tQwrf — Уляна Супрун (@usuprun) 4 мая 2018 г.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

Позже сообщалось, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви.

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Источник: korrespondent.net