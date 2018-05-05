Военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста

Украинские военные на Донбассе в ходе рейда взяли в плен сепаратиста. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, в ходе рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Отмечено, что задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам.

"Потерь среди личного состава подразделения нет", - доложили в ООС.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен россиянина.

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Источник: korrespondent.net