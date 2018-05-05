В базу Миротворца попали 19 судей Конституционного суда РФ

В базу данных сайт Миротворец внесли 19 судей Конституционного суда РФ. Как сообщается на сайте, судьи попали в базу данных из-за того, что "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав постановление российского КС от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России.

В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

Ранее стало известно, что все исполнители главных ролей сериала Сваты попали в Миротворец.

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Источник: korrespondent.net