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05. 05. 2018

В базу Миротворца попали 19 судей Конституционного суда РФ

В базу данных сайт Миротворец внесли 19 судей Конституционного суда РФ. Как сообщается на сайте, судьи попали в базу данных из-за того, что "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав постановление российского КС от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России.

В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

Ранее стало известно, что все исполнители главных ролей сериала Сваты попали в Миротворец.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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