В Черновицкой области скончался экс-глава одного из органов местного самоуправления, выступавший в качестве посредника при получении взятки чиновником управления водных ресурсов рек Прут и Сирет.

Об этом сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк в субботу, 5 мая.

"Во время получения второй части взятки в $15 тысяч и проведения осмотра места происшествия у посредника возникли проблемы с сердцем. По предварительной версии, мужчина умер в результате ишемической болезни сердца", – говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник требовал $17 тысяч за "содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения на водных объектах Кельменецкого района".

"Однако при документировании этого преступления посредник пожаловался на проблемы со здоровьем. На место происшествия прибыли работники скорой медицинской помощи и пытались спасти мужчину. С сожалением вынужден сообщить, в ходе реанимационных мероприятий он скончался", – рассказал Сенюк.

Cмотрите фотогалерею: В Черновицкой области посредник умер при получении взятки

Ранее в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции. Он обложил данью местных перевозчиков. Каждый бизнесмен должен был платить по 12 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net