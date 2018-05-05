Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 14:59
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

В России полицейская выбросилась с девятого этажа с ребенком на руках

В России сотрудница полиции выбросилась с девятого этажа дома с ребенком на руках, что привело к гибели обоих. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Life.ru.

Отмечено, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже в городе Самара. Отец семьи, вероятно, в тот момент вышел в аптеку.

Вскоре стало известно, что погибшая - сотрудница полиции. Свидетелем происшествия стал старший сын женщины - Матвей.

"Мама утром снова жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни", - рассказал он.

Парень добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ей полетать, но ребенок испугался и отказался.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина-донор выбросилась с 16 этажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.