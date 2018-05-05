В России полицейская выбросилась с девятого этажа с ребенком на руках

В России сотрудница полиции выбросилась с девятого этажа дома с ребенком на руках, что привело к гибели обоих. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Life.ru.

Отмечено, что женщина с трехлетним ребенком выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже в городе Самара. Отец семьи, вероятно, в тот момент вышел в аптеку.

Вскоре стало известно, что погибшая - сотрудница полиции. Свидетелем происшествия стал старший сын женщины - Матвей.

"Мама утром снова жаловалась. Как она устала от работы, от этой жизни", - рассказал он.

Парень добавил, что мать взяла сестру Машу на руки и предложила ей полетать, но ребенок испугался и отказался.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина-донор выбросилась с 16 этажа.

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Источник: korrespondent.net