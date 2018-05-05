В городе Каменское Днепропетровской области начался первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления. Об этом сообщает КП Городская информационная служба в субботу, 5 мая.

От отопления уже отключили дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного.

Коммунальщики заявляют, что "возврата назад нет", а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.

Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП Теплосети. Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.

Гендиректор Теплосетей Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.

По его словам, процесс установки автономного отопления запущен.

"Все проходит согласно графику. Усиливается силовой кабель, устанавливается электроотопление в квартирах", – рассказал Масленков и посоветовал горожанам торопиться с подачей заявкой, потому что "зима не за горами", а Днепровская ТЭЦ в отопительный сезон 2018-19 не включится.

Cмотрите фотогалерею: Город Каменское отрезают от центрального отопления

Оборудование местной ТЭЦ устарело – ему около 100 лет. Услугами ТЭЦ пользовались более чем 34 тысячи абонентов в Каменском. Она поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школ, садиков, больниц и госструктур.

"Индивидуальное электрическое отопление позволит потребителям экономить средства и станет первым шагом к энергонезависимости Каменского", – отмечают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Одессе на два дня закроют школы и детсады из-за отсутствия воды 10-11 мая.

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Источник: korrespondent.net