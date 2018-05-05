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05. 05. 2018

В Украине после смерти пациентов запретили использование вакцины

В Украине из-за летального исхода двух пациентов запретили использование серии вакцин от дифтерии, сообщает в пятницу, 4 мая, Госслекслужба.

В документе ведомства сообщается, что при использовании в Тернопольской области вакцины для профилактики полиомиелита серии Р3А501V (суспензия для инъекций по 5 мл (10 доз) во флаконах № 10, производства Санофи Пастер, Франция) был зафиксирован летальный случай.

В связи с этим в распоряжении указано запретить реализацию и применение иммунологического лекарственного препарата Имовакс полио вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная.

Запрещена также вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282P6016А с цельноклеточным коклюшным компонентом, производящаяся в Индии.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори.

Напомним, Украина впервые будет закупать сыворотки от смертельных болезней.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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