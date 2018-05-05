Смерть подозреваемого в криворожском ДТП: стали известны подробности

Мужчина, которого подозревали в совершении масштабного ДТП в Кривом Роге, скончался в ночь на субботу, 5 мая. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу - от полиорганической недостаточности", - отметили в пресс-службе.

Известно, что у мужчины было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.

Ранее нардеп Константин Усов заявил, что будет настаивать на всестороннем расследовании смерти подозреваемого: "Украина не допустит судов Линча. Мы не позволим вершить правосудие никому, кроме тех, кого на это уполномочило правительство".

Напомним, 20 апреля суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля. По решению суда мужчина был арестован до 13 июня без возможности внесения залога.

Следственный судья избрал меру пресечения с учетом рекомендаций врачей (у водителя было онкологическое заболевание). В случае, если подозреваемому станет плохо, он должен был находиться в больнице под круглосуточным сопровождением конвоя.

Как сообщалось, 17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса погибли на месте 8 человек. Позже в больнице скончались еще трое. Большинство пострадавших и погибших были работниками АрселорМиттал Кривой Рог.

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Источник: korrespondent.net